Генсек РФС о том, могут ли помочь «Химкам» избежать ликвидации: «Собирать всем миром – не наша функция. Нельзя отправить деньги, причитающиеся другим клубам или детским школам»

В РФС высказались о том, могут ли помочь «Химкам» избежать ликвидации.

– Может ли РФС совместно с РПЛ помочь «Химкам», чтобы клуб избежал участи «Тамбова»? Тогда всем миром собирали деньги.

– Собирать деньги всем миром – это не наша функция. Нельзя взять деньги, которые причитаются другим клубам или детским школам, и отправить их в «Химки». Ситуация неправильная, у нее есть последствия. Есть и уголовные последствия. Чтобы ни у кого иллюзий не было, те обязательства и их нереализация, это статья уголовного кодекса. И их лучше выплатить.

Есть и запрет на создание клуба с таким же названием. Либо этими же учредителями, но другого клуба. Это действует 4 года. Есть санкции со стороны РФС. Оно не спасет ребят, которые останутся без зарплаты. Норма призвана предотвращать появление повторных историй. Скидываться всем миром – не наша функция, – сказал генсек РФС Максим Митрофанов.