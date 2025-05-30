В РФС сообщили, что не давали разрешения Карпину на совмещение постов в сборной России и «Динамо»: «Никто не спрашивал»

РФС не давал разрешения Валерию Карпину совмещать посты в сборной и «Динамо».

Ранее сообщалось, что Карпин возглавит «Динамо ».

– Правда, что РФС дал добро Карпину на совмещение постов в сборной России и «Динамо»?

– Нет, неправда.

– Карпин вас спрашивал об этом?

– Не спрашивал. Мы разрешения не давали.

– А если спросит?

– Такое количество сослагательных наклонений… Никто не спрашивал, РФС добро не давал, – сказал генсек РФС Максим Митрофанов.

Карпин и «Динамо» – все близко. Будет совмещать до снятия бана со сборной