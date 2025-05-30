В РФС сообщили, что не давали разрешения Карпину на совмещение постов в сборной России и «Динамо»: «Никто не спрашивал»
РФС не давал разрешения Валерию Карпину совмещать посты в сборной и «Динамо».
Ранее сообщалось, что Карпин возглавит «Динамо».
– Правда, что РФС дал добро Карпину на совмещение постов в сборной России и «Динамо»?
– Нет, неправда.
– Карпин вас спрашивал об этом?
– Не спрашивал. Мы разрешения не давали.
– А если спросит?
– Такое количество сослагательных наклонений… Никто не спрашивал, РФС добро не давал, – сказал генсек РФС Максим Митрофанов.
Карпин и «Динамо» – все близко. Будет совмещать до снятия бана со сборной
Опубликовал: Бoгдaн Бaёв
Источник: Sport24
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости