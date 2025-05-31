Генсек РФС: «Карпин может совмещать деятельность. Но для этого требуется согласие основного работодателя»
В РФС высказались о возможности Валерия Карпина совмещать работу.
«У нас подписан контракт с главным тренером, он предусматривает, что Валерий Карпин может совмещать особую деятельность с основной работой.
Но для этого, как и на любой другой работе в соответствии с ТК РФ, требуется согласие основного работодателя», — сказал генсек РФС Максим Митрофанов.
Ранее сообщалось, что Карпин может возглавить «Динамо».
Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
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