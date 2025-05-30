Боссы «Баварии» хотят сохранить Сане. Клуб улучшил первоначальное предложение

Боссы «Баварии» хотят сохранить Лероя Сане.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, встреча агента игрока Пини Захави и директора Макса Эберля по новому контракту вингера прошла положительно.

«Бавария » внесла коррективы в текущее предложение, улучшив его. Эберль и почетный президент клуба Ули Хенесс стремятся продлить контракт Сане . Окончательное решение ожидается в ближайшие дни.