Сане предложен «Тоттенхэму». Вингер «Баварии» станет свободным агентом в июне (Sky Sports)

«Тоттенхэму» предложили подписать Лероя Сане.

Как сообщает Sky Sports, «Тоттенхэм » стал более привлекательным вариантом для вингера «Баварии» после победы в Лиге Европы и получения права на выступление в следующем сезоне в Лиге чемпионов.

Срок контракта 29-летнего Сане с «Баварией» истекает в конце июня.

В минувшем сезоне Бундеслиги Лерой провел 30 матчей, отличившись 11 голами и 5 ассистами. Его подробную статистику можно найти здесь .