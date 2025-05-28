Сане предложен «Тоттенхэму». Вингер «Баварии» станет свободным агентом в июне (Sky Sports)
«Тоттенхэму» предложили подписать Лероя Сане.
Как сообщает Sky Sports, «Тоттенхэм» стал более привлекательным вариантом для вингера «Баварии» после победы в Лиге Европы и получения права на выступление в следующем сезоне в Лиге чемпионов.
Срок контракта 29-летнего Сане с «Баварией» истекает в конце июня.
В минувшем сезоне Бундеслиги Лерой провел 30 матчей, отличившись 11 голами и 5 ассистами. Его подробную статистику можно найти здесь.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sky Sports
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