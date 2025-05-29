«Арсенал» нацелен на Сане. Артета хочет укрепить фланг атаки

Лерой Сане может продолжить карьеру в «Арсенале».

По информации The Times, лондонцы проявляют значительный интерес к вингеру, чей контракт с «Баварией» истекает через месяц.

Отмечается, что главный тренер «канониров» Микель Артета рассчитывает на усиление края атаки. В связи с этим «Арсенал » нацелился на Сане.

«Бавария » продолжает переговоры с Лероем о продлении контракта. В среду должна была состояться встреча агента с руководством клуба.