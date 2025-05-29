«Арсенал» нацелен на Сане. Артета хочет укрепить фланг атаки
Лерой Сане может продолжить карьеру в «Арсенале».
По информации The Times, лондонцы проявляют значительный интерес к вингеру, чей контракт с «Баварией» истекает через месяц.
Отмечается, что главный тренер «канониров» Микель Артета рассчитывает на усиление края атаки. В связи с этим «Арсенал» нацелился на Сане.
«Бавария» продолжает переговоры с Лероем о продлении контракта. В среду должна была состояться встреча агента с руководством клуба.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Times
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