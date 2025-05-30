Диалло о том, что показал средний палец фанатам в Малайзии: «Я не хотел никого обидеть, а отреагировал на нездорового человека»

Амад Диалло высказался об истории с неприличным жестом.

Ранее «Манчестер Юнайтед» проиграл в товарищеском матче сборной звезд стран Юго-Восточной Азии со счетом 0:1. Встреча проходила в Куала-Лумпуре. После окончания матча вингер «Юнайтед » показал средний палец фанатам – сообщалось, что он подвергся оскорблениям.

«Повторюсь, я не намеревался обидеть людей, а отреагировал на нездорового человека. Прошу прощения у тех, кто чувствует себя затронутым 🤲🏾.

Поездка в Малайзию была невероятной для нас ❤️🤞🏾», – написал игрок «Ман Юнайтед» в соцсетях.