Диалло о том, что показал средний палец фанатам в Малайзии: «Я не хотел никого обидеть, а отреагировал на нездорового человека»
Амад Диалло высказался об истории с неприличным жестом.
Ранее «Манчестер Юнайтед» проиграл в товарищеском матче сборной звезд стран Юго-Восточной Азии со счетом 0:1. Встреча проходила в Куала-Лумпуре. После окончания матча вингер «Юнайтед» показал средний палец фанатам – сообщалось, что он подвергся оскорблениям.
«Повторюсь, я не намеревался обидеть людей, а отреагировал на нездорового человека. Прошу прощения у тех, кто чувствует себя затронутым 🤲🏾.
Поездка в Малайзию была невероятной для нас ❤️🤞🏾», – написал игрок «Ман Юнайтед» в соцсетях.
Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Амада Диалло в X
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