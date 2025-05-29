Аморим засмеялся на пресс-конференции, когда Диалло спросили о будущем Гарначо

Рубена Аморима рассмешил вопрос о будущем Алехандро Гарначо в «МЮ».

На пресс-конференции перед товарищеским матчем со сборной Гонконга, который пройдет 30 мая, Аморим присутствовал вместе с Амадом Диалло . Когда полузащитника спросили о том, может ли Гарначо остаться в команде, главный тренер «МЮ » засмеялся, а затем прикрыл рот рукой.

Ранее появилась информация, что Аморим во время командного собрания сказал аргентинцу: «Молись, чтобы найти новый клуб».