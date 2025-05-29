Аморим засмеялся на пресс-конференции, когда Диалло спросили о будущем Гарначо
Рубена Аморима рассмешил вопрос о будущем Алехандро Гарначо в «МЮ».
На пресс-конференции перед товарищеским матчем со сборной Гонконга, который пройдет 30 мая, Аморим присутствовал вместе с Амадом Диалло. Когда полузащитника спросили о том, может ли Гарначо остаться в команде, главный тренер «МЮ» засмеялся, а затем прикрыл рот рукой.
Ранее появилась информация, что Аморим во время командного собрания сказал аргентинцу: «Молись, чтобы найти новый клуб».
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sky Sports
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