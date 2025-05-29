Хавбек «Манчестер Юнайтед» Амад Диалло показал средний палец фанатам в Малайзии.

Вчера английский клуб проиграл в товарищеском матче сборной звезд стран Юго-Восточной Азии со счетом 0:1. Встреча проходила в Куала-Лумпуре.

Как сообщает Daily Mail, 22-летний полузащитник «МЮ » подвергся оскорблениям со стороны одного из фанатов после окончания матча.

Отмечается, что оскорбления в адрес Диалло были не на расовой почве. Игрок был очень расстроен инцидентом.

В минувшем сезоне Диалло провел за клуб 43 матча за клуб во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 8 результативных передач.

«Надеюсь, «МЮ» не вылетит в Чемпионшип». Премьер-министр Малайзии о поражении клуба от сборной звезд стран Юго-Восточной Азии