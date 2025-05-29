Диалло показал средний палец фанатам в Малайзии. Хавбека «МЮ» оскорбляли после 0:1 со сборной звезд Юго-Восточной Азии
Хавбек «Манчестер Юнайтед» Амад Диалло показал средний палец фанатам в Малайзии.
Вчера английский клуб проиграл в товарищеском матче сборной звезд стран Юго-Восточной Азии со счетом 0:1. Встреча проходила в Куала-Лумпуре.
Как сообщает Daily Mail, 22-летний полузащитник «МЮ» подвергся оскорблениям со стороны одного из фанатов после окончания матча.
Отмечается, что оскорбления в адрес Диалло были не на расовой почве. Игрок был очень расстроен инцидентом.
В минувшем сезоне Диалло провел за клуб 43 матча за клуб во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 8 результативных передач.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: Daily Mail
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