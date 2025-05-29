Диалло о том, что показал средний палец фанатам в Малайзии: «Я уважаю людей, но не того, кто оскорбляет мою маму. Мне не стоило так реагировать, но я не жалею»

Игрок «Манчестер Юнайтед» не жалеет, что показал неприличный жест фанатам.

Вчера английский клуб проиграл в товарищеском матче сборной звезд стран Юго-Восточной Азии со счетом 0:1. Встреча проходила в Куала-Лумпуре.

После окончания матча вингер «Юнайтед » показал средний палец фанатам – сообщалось, что он подвергся оскорблениям.

«Я уважаю людей, но не того, кто оскорбляет мою маму… Мне не стоило так реагировать, но я не жалею о том, что сделал 🤞🏽.

Мы прекрасно провели время в Малайзии с хорошими людьми 😀🔴», – написал Диалло .