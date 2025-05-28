Товарищеский матч. «Манчестер Юнайтед» проиграл сборной звезд стран Юго-Восточной Азии – 0:1
«Манчестер Юнайтед» уступил сборной звезд Азии в товарищеском матче.
Товарищеский матч
Куала-Лумпур, Малайзия
«Манчестер Юнайтед» – сборная звезд Ассоциации государств Юго-Восточной Азии – 0:1 (0:0)
«Манчестер Юнайтед» (первый тайм): Онана, Доргу, Магуайр (Армер, 32), Хевен, Мунро, Далот (Камасон, 32), Каземиро (Коне, 32), Угарте, Майну, Мурхаус (Лэйси, 32), Хейлунд.
«Манчестер Юнайтед» (второй тайм): Хитон, Фредриксон, Эванс, Куконки, Диалло, Бруну, Коллиер, Амасс, Гарначо, Флетчер, Оби-Мартин.
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Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
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