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Гасперини – главный кандидат на пост тренера «Ювентуса», но «Рома» опережает туринцев

Джан Пьеро Гасперини – основной претендент на пост тренера «Ювентуса».

Кандидатура 67-летнего специалиста сейчас выглядит наиболее предпочтительной, сообщает La Gazzetta dello Sport. 

Ранее сообщалось, что Гасперини покинет «Аталанту». Решение уже принято самим тренером и официально доведено до руководства клуба. 

Отмечается, что итальянец много лет тренировал в юношеской структуре «Ювентуса», но никогда – основную команду, что остается его большой мечтой.

Ранее сообщалось, что Гаспериниможет заключить с «Ромой» трехлетний контракт на 6 млн евро в год плюс бонусы. Римляне хотят поскорее договориться с тренером, опасаясь «Ювентуса».

По данным Sky Sport, «Рома» по-прежнему опережает «Ювентус», так как тренер очень доволен переговорами с римским клубом во Флоренции. У сторон не возникло расхождений в финансовом вопросе, обсуждения в основном касались трансферного рынка.

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: La Gazzetta dello Sport
logoДжан Пьеро Гасперини
logoЮвентус
logoсерия А Италия
logoАталанта
logoРома
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