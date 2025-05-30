Дембеле об уходе Мбаппе из «ПСЖ»: «С Килианом мы были бы еще сильнее, возможно. Он мечтал играть в «Реале», а у нас свой путь»
Усман Дембеле оценил влияние ухода Килиана Мбаппе на игру «ПСЖ».
– «ПСЖ» стал сильнее без Килиана?
– Возможно, с Килианом мы были бы еще сильнее. Неизвестно, что могло бы быть.
Мбаппе мечтал играть в «Реале», а «ПСЖ» продолжает свой путь. Есть «до» и «после» Килиана Мбаппе.
Мы желаем Килиану удачи. Мы сосредоточились на себе и на сезоне, который мы хотели провести, – сказал вингер «ПСЖ».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: RMC Sport
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