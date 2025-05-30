Джокович будет болеть за «ПСЖ» в финале ЛЧ: «Я большой фанат «Милана», хотя и уважаю «Интер»
Новак Джокович будет болеть за «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов.
Финальный матч ЛЧ между ПСЖ и «Интером» состоится 31 мая в Мюнхене. Начало – в 22:00 по московскому времени.
Экс-первую ракетку мира Новака Джоковича спросили, какой из команд он отдает предпочтение.
«ПСЖ». Потому что я большой фанат «Милана», хотя и уважаю «Интер», – сказал Джокович в интервью ESPN.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: TuttoMercatoWeb
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости