Джокович будет болеть за «ПСЖ» в финале ЛЧ: «Я большой фанат «Милана», хотя и уважаю «Интер»

Новак Джокович будет болеть за «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов.

Финальный матч ЛЧ между ПСЖ и «Интером » состоится 31 мая в Мюнхене. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Экс-первую ракетку мира Новака Джоковича спросили, какой из команд он отдает предпочтение.

«ПСЖ ». Потому что я большой фанат «Милана », хотя и уважаю «Интер», – сказал Джокович в интервью ESPN.