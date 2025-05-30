Элбер: «ПСЖ» стал настоящей командой, раньше было слишком много суперзвезд и одиночек: Месси, Неймар, Мбаппе. Победа в ЛЧ будет заслуженной. Но я за «Интер»

Экс-форвард «Милана» и «Баварии» Элбер в финале Лиги чемпионов поддержит «Интер».

– Сможете ли вы, как бывший футболист «россонери», болеть за «Интер»?

– Мое время в «Милане » давно позади, возможно, поэтому я настроен не так категорично. Я буду за «Интер» из-за той связи, что есть у меня с городом.

Но «ПСЖ» тоже добился потрясающего прогресса. В случае его победы в финале победа в Лиге чемпионов будет заслуженной. Сейчас это настоящая команда. Раньше, когда там было много суперзвезд и одиночек, таких как Месси , Неймар , Мбаппе , все работало не так хорошо.

Но я буду болеть за «Интер» и думаю, что «ПСЖ» может еще немного подождать победы в ЛЧ, – смеясь сказал бывший нападающий.