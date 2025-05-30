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Мостовой о финале ЛЧ: «У «ПСЖ» и «Интера» равные шансы. Футбол – это не наука, случится может что угодно»

Александр Мостовой считает, что у «ПСЖ» и «Интера» равные шансы на победу в ЛЧ.

В субботу команды встретятся в финальном матче Лиги чемпионов. Начало – в 22:00 по московскому времени. 

«Я считаю, что у «ПСЖ» и «Интера» равные шансы на победу в финале Лиги чемпионов. С одной стороны куражная французская команда с индивидуально сильными игроками – Усман Дембеле, Брэдли Барколя, Хвича Кварацхелия...

С другой – матерые итальянцы, у которых средний возраст команды 35 лет. Игроки, которые уже все прошли в футболе – огонь, воду и медные трубы. И Генрих Мхитарян возрастной тоже. Уважение огромное к этим мастерам.

Посмотрим, как будет в решающем матче. Многое зависит от того, в каком эмоциональном состоянии команды подойдут к предстоящей встрече. «ПСЖ», кажется, что в более выгодном положении, учитывая, что все выиграл во Франции. «Интер» все проиграл, но будет злой.

В общем, будет очень интересно, но непредсказуемо. Футбол – это не наука, случится может все, что угодно», – заявил бывший игрок «Кана» и «Страсбура» Мостовой.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
logoЛига чемпионов УЕФА
logoБрэдли Барколя
logoХвича Кварацхелия
logoУсман Дембеле
logoИнтер
logoПСЖ
logoГенрих Мхитарян
logoлига 1 Франция
logoсерия А Италия
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