Мостовой о финале ЛЧ: «У «ПСЖ» и «Интера» равные шансы. Футбол – это не наука, случится может что угодно»

Александр Мостовой считает, что у «ПСЖ» и «Интера» равные шансы на победу в ЛЧ.

В субботу команды встретятся в финальном матче Лиги чемпионов . Начало – в 22:00 по московскому времени.

«Я считаю, что у «ПСЖ» и «Интера » равные шансы на победу в финале Лиги чемпионов. С одной стороны куражная французская команда с индивидуально сильными игроками – Усман Дембеле , Брэдли Барколя , Хвича Кварацхелия ...

С другой – матерые итальянцы, у которых средний возраст команды 35 лет. Игроки, которые уже все прошли в футболе – огонь, воду и медные трубы. И Генрих Мхитарян возрастной тоже. Уважение огромное к этим мастерам.

Посмотрим, как будет в решающем матче. Многое зависит от того, в каком эмоциональном состоянии команды подойдут к предстоящей встрече. «ПСЖ», кажется, что в более выгодном положении, учитывая, что все выиграл во Франции. «Интер» все проиграл, но будет злой.

В общем, будет очень интересно, но непредсказуемо. Футбол – это не наука, случится может все, что угодно», – заявил бывший игрок «Кана» и «Страсбура» Мостовой.