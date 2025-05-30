Березовский назвал Халка лучшим легионером в истории «Зенита»: «Много забил, у него была харизма»
Роман Березовский назвал Халка лучшим легионером в истории «Зенита».
«С легионерами не такая большая история, но выделяется Халк. Он забил много мячей, у него была харизма. Тот период был пиковым с точки зрения качества игры», – сказал экс-вратарь «Зенита».
Халк выступал за «Зенит» в 2012-2016 годах. Бразилец провел 148 матчей во всех турнирах, забил 77 голов и сделал 59 ассистов.
Опубликовано: Sports
Источник: Metaratings.ru
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