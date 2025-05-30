Березовский назвал Халка лучшим легионером в истории «Зенита»: «Много забил, у него была харизма»

Роман Березовский назвал Халка лучшим легионером в истории «Зенита».

«С легионерами не такая большая история, но выделяется Халк. Он забил много мячей, у него была харизма. Тот период был пиковым с точки зрения качества игры», – сказал экс-вратарь «Зенита».

Халк выступал за «Зенит » в 2012-2016 годах. Бразилец провел 148 матчей во всех турнирах, забил 77 голов и сделал 59 ассистов.