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Вагнер Лав назвал Карвальо лучшим бразильцем в истории РПЛ: «Могу выделить Алекса, Халка, Малкома и Ибсона»

Вагнер Лав ответил на вопрос о лучших бразильцах в истории РПЛ.

«Номер один для меня – это Даниэл Карвальо.

Также могу выделить Алекса, Халка, Малкома и Ибсона. Они тоже были очень хороши, но лучший все равно Карвальо», – сказал Вагнер Лав.

Вагнер Лав и Карвальо в РПЛ выступали за ЦСКА, Алекс и Ибсон – за «Спартак», Халк и Малком – за «Зенит».

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ДаВалерий Карпин
НетДеян Станкович
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Советский Спорт»
logoВагнер Лав
logoМалком
logoДаниэл Карвальо
logoпремьер-лига Россия
logoИбсон
logoХалк
logoЦСКА
logoАлекс Мескини
logoЗенит
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