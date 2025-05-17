Вагнер Лав назвал Карвальо лучшим бразильцем в истории РПЛ: «Могу выделить Алекса, Халка, Малкома и Ибсона»

Вагнер Лав ответил на вопрос о лучших бразильцах в истории РПЛ.

«Номер один для меня – это Даниэл Карвальо .

Также могу выделить Алекса, Халка , Малкома и Ибсона. Они тоже были очень хороши, но лучший все равно Карвальо», – сказал Вагнер Лав.

Вагнер Лав и Карвальо в РПЛ выступали за ЦСКА , Алекс и Ибсон – за «Спартак», Халк и Малком – за «Зенит».