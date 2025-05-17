Вагнер Лав назвал Карвальо лучшим бразильцем в истории РПЛ: «Могу выделить Алекса, Халка, Малкома и Ибсона»
Вагнер Лав ответил на вопрос о лучших бразильцах в истории РПЛ.
«Номер один для меня – это Даниэл Карвальо.
Также могу выделить Алекса, Халка, Малкома и Ибсона. Они тоже были очень хороши, но лучший все равно Карвальо», – сказал Вагнер Лав.
Вагнер Лав и Карвальо в РПЛ выступали за ЦСКА, Алекс и Ибсон – за «Спартак», Халк и Малком – за «Зенит».
Увольнять Станковича или нет?27937 голосов
Да
Нет
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Советский Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости