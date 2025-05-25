Валерий Новиков считает Вагнера лучшим легионером в РПЛ: «Халк был силен, но выберу Лава. У него и титулов побольше»

Валерий Новиков назвал лучшего легионера в истории РПЛ.

«Думаю, что Вагнер достоит этого титула, но скажу сразу, что такой награды не существует, поэтому это лишь рассуждения, у каждого болельщика будут свой взгляд и своя оценка. Мне же кажется, что именно Вагнер ярче других проявил себя в РПЛ на дистанции, поскольку он помог клубу победить в Кубке УЕФА и забил большое количество голов.

Халк тоже был очень силен? Да, но если бы Халк привел бы сине-бело-голубых к победе в еврокубке, то тогда он бы смог в этом плане составить конкуренцию Лаву. Да и чемпионских титулов у Вагнера побольше в России, чем у Халка. Таким образом, если выбирать между Вагнером и Халком , то я выберу именно нашего армейского бразильца», – сказал бывший вратарь ЦСКА.

Вагнер Лав играл за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также в 2013-м. На его счету 3 победы в РПЛ, 6 побед в Кубке России, победа в Кубке УЕФА и 4 победы в Суперкубке России.