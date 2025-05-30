Экс-жена Сафонова: «Весь фарс Матвея, являющий гротескное нагромождение из клеветы о моем якобы «пафосном образе жизни» и «трате алиментов на свои личные нужды», разрушен в суде»

Матвей Сафонов отказался от заявления об изменении исполнения решения суда.

Об этом сообщила бывшая жена вратаря «ПСЖ» Анастасия Казачек.

В январе 2024 года Никулинский суд Москвы обязал Сафонова выплачивать одну четвертую доходов на содержание дочери. В августе Мосгорсуд утвердил данное решение, отклонив жалобу футболиста.



«Матвей Сафонов и его адвокаты в очередном учиненном ими судебном разбирательстве добровольно капитулировали, отказались от заявления об изменении порядка уплаты алиментов. Заседание прошло вчера, в четверг, 29 мая 2025 года. Непосредственно в судебном процессе адвокаты звездного голкипера осознали, что план по моему очернению в глазах общественности и суда не удался.

Весь юридический фарс Матвея Сафонова, являющий собой гротескное нагромождение из домыслов и клеветы о моем якобы «пафосном образе жизни» и «трате алиментов на свои личные нужды», был разрушен в суде.

Суду также проиллюстрирована фактологическая несостоятельность утверждений Матвея о нецелевом расходовании алиментных платежей, в том числе представлены доказательства сбережения денежных средств (алиментов) на личном банковском счете ребенка.



Документально также подтверждено, что все расходы на содержание ребенка, за которые так цинично пытался зацепиться Матвей, финансируются исключительно из моих личных доходов, о которых я исправно отчитываюсь в ФНС России».



Ознакомившись с представленными доказательствами и моей письменной позицией, Матвей и его адвокаты приняли решение ретироваться, после чего заявили об отказе от своего заявления прямо в процессе рассмотрения дела», – сказала Казачек.