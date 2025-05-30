Лунев о Сафонове в «ПСЖ»: «Игра Доннаруммы – результат вратарской бригады, в том числе и Матвея. Конкуренция дает толчок к развитию»
Андрей Лунев считает, что Джанлуиджи Доннарумма прибавил из-за Матвея Сафонова.
– На данный момент Матвей не основной вратарь, но он молодец. Только первый сезон у него, идет адаптация, успехов ему.
– Как оценить вклад в проход «ПСЖ» в финал Лиги чемпионов?
– Игра основного вратаря – это тоже результат вратарской бригады, в том числе и Матвея. Конкуренция дает толчок к развитию, – сказал вратарь «Динамо».
«ПСЖ» сыграет с «Интером» в финале Лиги чемпионов. Встреча пройдет в Мюнхене 31 мая.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости