Лунев о Сафонове в «ПСЖ»: «Игра Доннаруммы – результат вратарской бригады, в том числе и Матвея. Конкуренция дает толчок к развитию»

Андрей Лунев считает, что Джанлуиджи Доннарумма прибавил из-за Матвея Сафонова.

– На данный момент Матвей не основной вратарь, но он молодец. Только первый сезон у него, идет адаптация, успехов ему.

– Как оценить вклад в проход «ПСЖ» в финал Лиги чемпионов?

– Игра основного вратаря – это тоже результат вратарской бригады, в том числе и Матвея. Конкуренция дает толчок к развитию, – сказал вратарь «Динамо ».

«ПСЖ » сыграет с «Интером» в финале Лиги чемпионов. Встреча пройдет в Мюнхене 31 мая.