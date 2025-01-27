Адвокат Сафонова: «Приставы выставили на реализацию машину – мы обжаловали их действия и будем обращаться в суд»

Матвей Сафонов подаст в суд на решение приставов о реализации его имущества.

Ранее сообщалось, что Федеральная служба судебных приставов начала распродавать имущество вратаря «ПСЖ ». Утверждалось, что 21 января приставы выписали постановление о передаче на торги арестованного Mercedes‑Benz GLC 300 2021 года, принадлежащего игроку.

«У нас приставы выставили на реализацию машину, но мы их действия уже обжаловали в порядке подчиненности и на этой неделе будем в суд обращаться», – сказал адвокат Сафонова Андрей Крючков.

В декабре суд отклонил апелляцию вратаря «ПСЖ» и сборной России по делу об алиментах и обязал Сафонова ежемесячно выплачивать бывшей супруге Анастасии 25% дохода на содержание их дочери.

Приставы начали распродавать имущество Сафонова. Экс-жена вратаря претендует на его Mercedes GLC 300, оцененный в 3,9 млн рублей (Sport Baza)