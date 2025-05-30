Сафонов, Хвича, Дембеле – в заявке «ПСЖ» на финал ЛЧ с «Интером»
«ПСЖ» опубликовал заявку на финал Лиги чемпионов.
Парижане сыграют с «Интером» в финальном матче турнира 31 мая в Мюнхене.
В заявку французского клуба вошли:
Вратари: Джанлуиджи Доннарумма, Матвей Сафонов, Арнау Тенас;
Защитники: Ашраф Хакими, Маркиньос, Люка Эрнандес, Нуну Мендеш, Вильян Пачо;
Полузащитники: Хвича Кварацхелия, Усман Дембеле, Фабиан Руис, Дезире Дуэ, Витинья, Ли Кан Ин, Преснель Кимпембе, Санни Меюлю, Брэдли Барколя, Уоррен Заир-Эмери, Лукас Бералдо, Жоау Невеш;
Нападающие: Гонсалу Рамуш, Ибраим Мбайе.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер PSG_inside
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