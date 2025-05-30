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Сафонов, Хвича, Дембеле – в заявке «ПСЖ» на финал ЛЧ с «Интером»

«ПСЖ» опубликовал заявку на финал Лиги чемпионов.

Парижане сыграют с «Интером» в финальном матче турнира 31 мая в Мюнхене.

В заявку французского клуба вошли:

Вратари: Джанлуиджи Доннарумма, Матвей Сафонов, Арнау Тенас;

Защитники: Ашраф Хакими, Маркиньос, Люка Эрнандес, Нуну Мендеш, Вильян Пачо;

Полузащитники: Хвича Кварацхелия, Усман Дембеле, Фабиан Руис, Дезире Дуэ, Витинья, Ли Кан Ин, Преснель Кимпембе, Санни Меюлю, Брэдли Барколя, Уоррен Заир-Эмери, Лукас Бералдо, Жоау Невеш;

Нападающие: Гонсалу Рамуш, Ибраим Мбайе.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер PSG_inside
logoМатвей Сафонов
logoДжанлуиджи Доннарумма
logoАшраф Хакими
logoМаркиньос
logoАрнау Тенас
logoЛюка Эрнандес
logoУсман Дембеле
logoХвича Кварацхелия
logoНуну Мендеш
logoВильян Пачо
logoПреснель Кимпембе
logoФабиан Руис
logoВитиньо Коэльо
logoДезире Дуэ
logoСанни Меюлю
logoУоррен Заир-Эмери
logoБрэдли Барколя
logoЖоау Невеш
logoЛукас Бералдо
logoГонсалу Рамуш
logoИбраим Мбайе
logoЛига чемпионов УЕФА
logoсерия А Италия
logoПСЖ
logoЛи Кан Ин
logoИнтер
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