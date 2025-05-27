«Спартак» не получал официальных предложений по Угальде (Metaratings)
«Спартак» не получал предложений по Манфреду Угальде.
Ранее сообщалось, что нападающий красно-белых покинет клуб летом, так как интересен многим европейским клубам.
По информации Metaratings, на данный момент у «Спартака» нет официальных предложений о трансфере Угальде. Футболист находится в отпуске, и спортивный блок клуба еще не обсуждал его возможную продажу.
Контракт Угальде со «Спартаком» рассчитан до 2028 года. В завершившемся сезоне Мир РПЛ костариканец стал лучшим бомбардиром чемпионата, забив 17 голов. Его подробную статистику можно найти здесь.
«Краснодар» – чемпион. Вы рады?72119 голосов
Да 🤩
Нет 😢
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metaratings
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости