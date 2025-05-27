«Спартак» не получал официальных предложений по Угальде (Metaratings)

«Спартак» не получал предложений по Манфреду Угальде.

Ранее сообщалось , что нападающий красно-белых покинет клуб летом, так как интересен многим европейским клубам.

По информации Metaratings, на данный момент у «Спартака » нет официальных предложений о трансфере Угальде. Футболист находится в отпуске, и спортивный блок клуба еще не обсуждал его возможную продажу.

Контракт Угальде со «Спартаком» рассчитан до 2028 года. В завершившемся сезоне Мир РПЛ костариканец стал лучшим бомбардиром чемпионата, забив 17 голов. Его подробную статистику можно найти здесь .