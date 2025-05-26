Мангаш о «Краснодаре»: «Спартак» сильнее, мы выиграли у них в 1-й части сезона. У нас лучшие игроки, лучший бомбардир РПЛ – не хватило немного удачи»
Рикарду Мангаш заявил, что «Спартак» сильнее «Краснодара».
Краснодарцы впервые в своей истории стали чемпионами России. Красно-белые завершили сезон на 4-м месте в Мир РПЛ.
– «Спартак» выступил нормально, мы провели хороший сезон. Иногда нам не хватало удачи.
– Много разговоров о том, что вы покинете «Спартак» этим летом. Вы намерены остаться в клубе?
– Это лучше обсудить со спортивным директором, а не со мной.
– «Краснодар» стал чемпионом России. Это самая сильная команда в РПЛ?
– Нет. Мы выиграли у «Краснодара» в первой части сезона. «Спартак» сильнее, потому что в команде собраны лучшие игроки чемпионата, у нас лучший бомбардир РПЛ [Угальде]. Не хватило немного удачи, – сказал защитник красно-белых.
«Краснодар» – чемпион. Вы рады?58425 голосов
Да 🤩
Нет 😢
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости