Мангаш о «Краснодаре»: «Спартак» сильнее, мы выиграли у них в 1-й части сезона. У нас лучшие игроки, лучший бомбардир РПЛ – не хватило немного удачи»

Рикарду Мангаш заявил, что «Спартак» сильнее «Краснодара».

Краснодарцы впервые в своей истории стали чемпионами России. Красно-белые завершили сезон на 4-м месте в Мир РПЛ.

– «Спартак » выступил нормально, мы провели хороший сезон. Иногда нам не хватало удачи.

– Много разговоров о том, что вы покинете «Спартак» этим летом. Вы намерены остаться в клубе?

– Это лучше обсудить со спортивным директором, а не со мной.

– «Краснодар» стал чемпионом России. Это самая сильная команда в РПЛ?

– Нет. Мы выиграли у «Краснодара » в первой части сезона. «Спартак» сильнее, потому что в команде собраны лучшие игроки чемпионата, у нас лучший бомбардир РПЛ [Угальде ]. Не хватило немного удачи, – сказал защитник красно-белых.