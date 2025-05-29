Сперцян, Угальде, Кордоба, Батраков, Даку – в символической сборной сезона РПЛ по версии Transfermarkt
Вратарь: Станислав Агкацев («Краснодар»).
Защитники: Дуглас Сантос, Нино Мота (оба – «Зенит»), Виллиан Роша (ЦСКА), Дмитрий Кабутов («Рубин»).
Полузащитники: Эдуард Сперцян, Александр Черников (оба – «Краснодар»), Алексей Батраков («Локомотив»).
Нападающие: Мирлинд Даку («Рубин»), Манфред Угальде («Спартак»), Джон Кордоба («Краснодар»).
Запасные: Евгений Латышонок («Зенит»), Никита Кокарев («Химки»), Диего Коста («Краснодар»), Максим Осипенко («Ростов»), Александр Сильянов, Дмитрий Баринов (оба – «Локомотив»), Мойзес Барбоза, Матвей Кисляк, Иван Обляков (все – ЦСКА), Эсекиэль Барко, Маркиньос (оба – «Спартак»), Бителло («Динамо»).
Сперцян – игрок сезона в РПЛ по версии Transfermarkt. Батраков – лучший молодой футболист, Мусаев – лучший тренер