Сперцян, Угальде, Кордоба, Батраков, Даку – в символической сборной сезона РПЛ по версии Transfermarkt

Transfermarkt составил символическую сборную по итогам сезона Мир РПЛ.

Вратарь : Станислав Агкацев («Краснодар»).

Защитники : Дуглас Сантос , Нино Мота (оба – «Зенит»), Виллиан Роша (ЦСКА), Дмитрий Кабутов («Рубин»).

Полузащитники : Эдуард Сперцян , Александр Черников (оба – «Краснодар»), Алексей Батраков («Локомотив»).

Нападающие : Мирлинд Даку («Рубин»), Манфред Угальде («Спартак»), Джон Кордоба («Краснодар»).

Запасные : Евгений Латышонок («Зенит»), Никита Кокарев («Химки»), Диего Коста («Краснодар»), Максим Осипенко («Ростов»), Александр Сильянов, Дмитрий Баринов (оба – «Локомотив»), Мойзес Барбоза, Матвей Кисляк, Иван Обляков (все – ЦСКА), Эсекиэль Барко, Маркиньос (оба – «Спартак»), Бителло («Динамо»).

Сперцян – игрок сезона в РПЛ по версии Transfermarkt. Батраков – лучший молодой футболист, Мусаев – лучший тренер