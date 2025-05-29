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Сперцян, Угальде, Кордоба, Батраков, Даку – в символической сборной сезона РПЛ по версии Transfermarkt

Transfermarkt составил символическую сборную по итогам сезона Мир РПЛ.

Вратарь: Станислав Агкацев («Краснодар»). 

Защитники: Дуглас Сантос, Нино Мота (оба – «Зенит»), Виллиан Роша (ЦСКА), Дмитрий Кабутов («Рубин»). 

Полузащитники: Эдуард СперцянАлександр Черников (оба – «Краснодар»), Алексей Батраков («Локомотив»). 

Нападающие: Мирлинд Даку («Рубин»), Манфред Угальде («Спартак»), Джон Кордоба («Краснодар»). 

Запасные: Евгений Латышонок («Зенит»), Никита Кокарев («Химки»), Диего Коста («Краснодар»), Максим Осипенко («Ростов»), Александр Сильянов, Дмитрий Баринов (оба – «Локомотив»), Мойзес Барбоза, Матвей Кисляк, Иван Обляков (все – ЦСКА), Эсекиэль Барко, Маркиньос (оба – «Спартак»), Бителло («Динамо»). 

Сперцян – игрок сезона в РПЛ по версии Transfermarkt. Батраков – лучший молодой футболист, Мусаев – лучший тренер

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ПСЖПСЖ
ИнтерИнтер
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Transfermarkt
logoНино Мота
logoДиего Энрике Коста
logoРостов
logoЦСКА
logoЛокомотив
logoМирлинд Даку
logoБителло
logoЕвгений Латышонок
logoАлександр Черников
logoЭдуард Сперцян
logoМаркиньос Коста
logoАлександр Сильянов
logoДмитрий Кабутов
logoЭсекиэль Барко
logoАлексей Батраков
logoДмитрий Баринов
logoДинамо Москва
logoРубин
logoДжон Кордоба
logoМатвей Кисляк
logoМойзес Барбоза
logoМаксим Осипенко
logoИван Обляков
logoНикита Кокарев
logoСтанислав Агкацев
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Transfermarkt (Трансфермаркт)
logoМанфред Угальде
logoВиллиан Роша
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logoДуглас Сантос
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