Газзаев о «Спартаке»: «И клуб, и тренер допустили просчеты зимой. Больше права на ошибку у Станковича не будет. Даже 2-е место расценят как неудачу»

Валерий Газзаев оценил игру «Спартака» в концовке сезона.

По итогам сезона команда Деяна Станковича заняла 4-е место в Мир РПЛ . В финале Пути регионов Фонбет Кубка России красно-белые уступили «Ростову» (1:2).

«В ноябре – декабре команда Станковича набрала нешуточный ход. Игра радовала глаз, шесть побед подряд! И вот тогда действительно казалось, что красно-белые смогут замахнуться на титул.

Но зимой и клуб, и тренер допустили просчеты. Потратили большие деньги на Ливая Гарсию и Солари , а те надежд пока не оправдали. Разницу, что называется, не сделали.

Более того, Станкович стал передергивать состав, чуть что – менять Угальде . В итоге у форварда пропала уверенность. До зимнего перерыва забил 15 мячей, а весной только два... В футболе мелочей не бывает. Зачем что-то менять, когда все идет по накатанной?!

«Спартак » решил оставить Станковича. Более того, предложил ему новый контракт еще на год. Что ж, клуб показывает, что верит в серба. Вот только больше права на ошибку у него не будет. Даже второе место в следующем сезоне расценят как неудачу», – сказал бывший главный тренер ЦСКА.