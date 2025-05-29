Мостовой назвал Аспаса сильнейшим игроком в истории «Сельты»: «Он лучший и всегда будет лучшим»
Александр Мостовой назвал Яго Аспаса лучшим игроком в истории «Сельты».
Российский полузащитник, выступавший за испанский клуб с 1996 по 2004 год, ответил на вопрос о лучшем игроке в истории клуба.
«Яго Аспас, как всегда. Он лучший и всегда будет лучшим, ничего не скажешь», – заявил Александр Мостовой.
Аспас играл за «Сельту» с 2009 по 2013 год, а также с 2015-го по настоящее время. На его счету более 500 матчей за команду.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: Marca
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