Мостовой назвал Аспаса сильнейшим игроком в истории «Сельты»: «Он лучший и всегда будет лучшим»

Александр Мостовой назвал Яго Аспаса лучшим игроком в истории «Сельты».

Российский полузащитник, выступавший за испанский клуб с 1996 по 2004 год, ответил на вопрос о лучшем игроке в истории клуба.

«Яго Аспас , как всегда. Он лучший и всегда будет лучшим, ничего не скажешь», – заявил Александр Мостовой .

Аспас играл за «Сельту » с 2009 по 2013 год, а также с 2015-го по настоящее время. На его счету более 500 матчей за команду.

Мостовой о болельщиках «Сельты»: «Некоторые из них носят футболки с именем Мостового – именно в таких игроки должны выходить на поле»