Мостовой о тренере «Сельты» Хиральдесе: «Отлично разбирается в футболе, несмотря на свой возраст. Чтобы добиться того, чего смог он – нужно многое знать»

Александр Мостовой положительно оценил работу Клаудио Хиральдеса в «Сельте».

Клуб из Виго под руководством 37-летнего Хиральдеса занял 7-е место в Ла Лиге и выступит в Лиге Европы в следующем сезоне.

«Сельта » провела довольно хороший сезон, сумев квалифицироваться в Лигу Европы. Начали не очень стабильно, но закончили сезон на отличной ноте, показав очень качественный футбол.

Я не очень хорошо знаю главного тренера, но считаю, что это парень, который отлично разбирается в футболе, несмотря на свой возраст. Чтобы добиться того, чего он добился – нужно многое знать», – сказал бывший полузащитник «Сельты» и сборной России.

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