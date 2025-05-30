Беллетти возглавил «Барселону Б». Он выигрывал ЛЧ с «Барсой», забив победный «Арсеналу» в финале в 2006-м

Жулиано Беллетти возглавил «Барселону Б».

Соглашение с 48-летним бразильским специалистом рассчитано на один сезон. Беллетти стал первым бразильцем, назначенным главным тренером в системе каталонского клуба.

В сезоне-2023/24 он вошел в тренерский штаб «Барселоны Б» во второй половине чемпионата, а начинал сезон помощником главного тренера команды U19 Оскара Лопеса.

До возвращения в Барселону Беллетти работал ассистентом в первой команде «Крузейро», а с сентября 2022 по июнь 2023 года возглавлял молодежную команду «Сан-Паулу».

Игровая карьера Беллетти в «Барселоне» длилась с 2004 по 2007 год. Он забил победный гол в ворота «Арсенала» в финале Лиги чемпионов в 2006 году. Вместе с клубом он также выиграл два чемпионата Испании и два Суперкубка. Беллетти является чемпионом мира 2002 года в составе Бразилии .

Фото: x.com/FCBarcelonaB