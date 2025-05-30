«Реал» следит за вратарем «Эспаньола» Гарсией на случай ухода Лунина. Жоан интересен «Барсе»
«Реал» продолжает следить за вратарем «Эспаньола» Жоаном Гарсией.
Как сообщает As, мадридский клуб контактировал с окружением вратаря, который по-прежнему интересует клуб.
«Сливочные» рассматривают возможность подписать Гарсию в случае ухода Андрея Лунина. Сделка может быть осуществлена за отступные в размере 25 миллионов евро.
К игроку также проявляют интерес «Барселона», «Арсенал», «Ньюкасл» и другие клубы. Сам футболист, прежде всего, хотел бы получать игровое время. Его окончательное решение, вероятно, будет зависеть от этого фактора.
Тренер «Эспаньола» об интересе «Барсы» к Гарсии: «Сомневаюсь, что он туда перейдет. Не скажу, что дам руку на отсечение, но почти. Мне никогда не нравилась «Барса»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: As
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