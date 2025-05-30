  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Реал» следит за вратарем «Эспаньола» Гарсией на случай ухода Лунина. Жоан интересен «Барсе»
28

«Реал» следит за вратарем «Эспаньола» Гарсией на случай ухода Лунина. Жоан интересен «Барсе»

«Реал» продолжает следить за вратарем «Эспаньола» Жоаном Гарсией.

Как сообщает As, мадридский клуб контактировал с окружением вратаря, который по-прежнему интересует клуб.

«Сливочные» рассматривают возможность подписать Гарсию в случае ухода Андрея Лунина. Сделка может быть осуществлена за отступные в размере 25 миллионов евро.

К игроку также проявляют интерес «Барселона», «Арсенал», «Ньюкасл» и другие клубы. Сам футболист, прежде всего, хотел бы получать игровое время. Его окончательное решение, вероятно, будет зависеть от этого фактора.

Тренер «Эспаньола» об интересе «Барсы» к Гарсии: «Сомневаюсь, что он туда перейдет. Не скажу, что дам руку на отсечение, но почти. Мне никогда не нравилась «Барса»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: As
logoЖоан Гарсия
logoЛа Лига
logoЭспаньол
logoБарселона
logoАндрей Лунин
деньги
logoРеал Мадрид
logoпремьер-лига Англия
logoАрсенал
logoНьюкасл
возможные трансферы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Тренер «Эспаньола» об интересе «Барсы» к Гарсии: «Сомневаюсь, что он туда перейдет. Не скажу, что дам руку на отсечение, но почти. Мне никогда не нравилась «Барса»
2929 мая, 19:01
«Барса» достигла договоренности с Гарсией. Вратаря «Эспаньола» могут купить за 25-30 млн евро и отдать в аренду (Cadena SER)
7726 мая, 09:23
«Реал» не сможет вернуть Кепу в случае ухода Лунина. Жоан Гарсия из «Эспаньола» – основной вариант (Хавьер де Харо)
818 июля 2024, 20:55
Главные новости
Ташуев о «Краснодаре»: «От скромности не умру, но я дал один из самых больших толчков в развитии клуба. Со средним составом мы вписались в борьбу за РПЛ – как Золушка»
1026 минут назад
Сперцян не входит в список трансферных целей «Порту» (O Jogo)
538 минут назад
Мусаев о возвращении в «Краснодар»: «Самое сложное решение в жизни. Погулял пару часов и понял, что нужно соглашаться – мечта перевешивает сомнения и риски»
338 минут назад
Мусаев о сезоне: «Галицкий объяснял, что цель определяет бюджет. У «Краснодара» – 6-й, понимали, что нам по силам места со 2-го по 6-е. «Спартак», ЦСКА, «Динамо», «Локо» и мы примерно равны»
2456 минут назад
Кисляк о серии пенальти с «Ростовом»: «Ятимов говорил: «Ты не забьешь, я смотрел игру с «Зенитом». А я забил – вот мой ответ! Был уверен, что ЦСКА выиграет Кубок»
756 минут назад
Клиника спортивной медицины подала в суд на «Химки» из-за задолженности более 1,2 млн рублей. Дело рассмотрят в августе
8сегодня, 09:36
Аль-Хелайфи осудил беспорядки после победы «ПСЖ» в ЛЧ: «Это не спорт. Прошу сохранять спокойствие, мы хотим безопасности»
8сегодня, 09:27
«Спартак» хочет продать Медину за 1,5-2 млн евро. Хавбек перешел из ЦСКА за 6 млн евро в 2023 году (Metaratings)
39сегодня, 09:23
«Байер» отклонил 2-е предложение «Ливерпуля» по Виртцу – 130 млн евро. Немцы просят 150 млн (Кристиан Фальк)
65сегодня, 09:18
Неймар извинился за удаление в чемпионате Бразилии. Форвард «Сантоса» забил рукой, команда пропустила и проиграла матч после его ухода
7сегодня, 09:10
Ко всем новостям
Последние новости
Мусаев о Кордобе: «Понимание игры, качество передачи, оценка эпизода на отличном уровне. Джон может забивать больше – проблемы начинаются, когда он весь матч бодается с кем-то»
116 минут назад
Неймар об удалении в матче с «Ботафого» после гола рукой: «Вторая желтая была, но первая… Существуют плохие судьи – это лишь мое мнение, не наказывайте меня снова»
29 минут назад
Вратарь «Краснодара» Агкацев о сборной: «Каждый вратарь – максималист, у всех в амбициях быть первым номером. Я тоже ставлю такие цели»
49 минут назад
«Акинфеев такой один, нет смысла сравнивать – Овечкин хоккеист, Дзюба нападающий. Игорь – вратарь с большой буквы, он имеет огромное значение для клуба и страны». Тренер вратарей ЦСКА о рекордах
152 минуты назад
Фраттези о финале ЛЧ: «Я хотел сражаться там со своими братьями, мне больно, что я не смог. Я разбит – «Интер» разочаровал многих людей, в первую очередь себя»
сегодня, 09:38
Андрей Мостовой о Кузяеве: «Хочу, чтобы он вернулся в «Зенит». Очень сильный футболист и хороший человек»
2сегодня, 09:35
Макрон – Аль-Хелайфи после победы в ЛЧ: «Вы всегда защищали «ПСЖ» и Париж. Вместе с Маркиньосом вы пережили счастливые и несчастливые сезоны, но вы здесь»
6сегодня, 08:49
КДК рассмотрит брань Шатова в адрес арбитра в матче с «Ахматом». Тренера «Урала» удалили за ненормативную лексику
8сегодня, 08:47
Префект полиции Парижа о работе правоохранительных органов после финала ЛЧ: «Не успех и не провал. Бесчинствам помешали в большинстве случаев»
3сегодня, 08:44
«Ноттингем» хочет за 20 млн евро купить Жезуса у «Ботафого». У 24-летнего форварда 4 матча за сборную Бразилии (Бен Джейкобс)
6сегодня, 08:32