«Реал» следит за вратарем «Эспаньола» Гарсией на случай ухода Лунина. Жоан интересен «Барсе»

«Реал» продолжает следить за вратарем «Эспаньола» Жоаном Гарсией.

Как сообщает As, мадридский клуб контактировал с окружением вратаря, который по-прежнему интересует клуб.

«Сливочные» рассматривают возможность подписать Гарсию в случае ухода Андрея Лунина . Сделка может быть осуществлена за отступные в размере 25 миллионов евро.

К игроку также проявляют интерес «Барселона », «Арсенал », «Ньюкасл » и другие клубы. Сам футболист, прежде всего, хотел бы получать игровое время. Его окончательное решение, вероятно, будет зависеть от этого фактора.

Тренер «Эспаньола» об интересе «Барсы» к Гарсии: «Сомневаюсь, что он туда перейдет. Не скажу, что дам руку на отсечение, но почти. Мне никогда не нравилась «Барса»