«Реал» был готов заплатить 40 млн евро за Трента в январе. «Ливерпуль» отказал, и игрок был сосредоточен на борьбе за титул в АПЛ

«Реал» был готов купить Трента Александер-Арнолда за 40 млн евро в январе.

Об этом сообщает The Athletic. «Ливерпуль » не стал рассматривать такой вариант, а сам игрок сосредоточился на борьбе за титул в Премьер-лиге.

Сегодня мадридский клуб объявил о подписании контракта с 26-летним защитником на 6 лет.

Трент перешел в «Реал » в статусе свободного агента, но мадридцы выплатят «Ливерпулю» около 10 млн евро за участие защитника в клубном ЧМ, а также покроют его зарплату за июнь и июль.