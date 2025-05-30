Отступные Трента в «Реале» – миллиард евро (Фабрицио Романо)
«Реал» прописал миллиардные отступные в контракте Трента Александер-Арнолда.
Сегодня мадридский клуб объявил о трансфере защитника, покинувшего «Ливерпуль».
26-летний игрок подписал контракт с «Реалом» на 6 сезонов – до 30 июня 2031 года.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, в соглашение добавлен пункт об отступных на сумму в 1 миллиард евро.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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