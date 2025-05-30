«Реал» заплатит «Ливерпулю» около 10 млн евро, чтобы Трент сыграл на КЧМ. «Мадрид» также покроет зарплату игрока за июнь и июль
«Реал» заплатит «Ливерпулю», чтобы получить Трента Александера-Арнолда до КЧМ.
Защитник сегодня перешел в мадридский клуб на правах свободного агента. Он подписал контракт на 6 лет.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, «Реал» заплатит «Ливерпулю» около 10 миллионов евро, чтобы Трент принял участие в клубном чемпионате мира в составе мадридского клуба, так как срок контракта игрока с мерсисайдцами истечет только 1 июля, а турнир в США стартует 15 июня.
В рамках соглашения «Реал» также покроет зарплату футболиста за июнь и июль.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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