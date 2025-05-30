«Реал» заплатит «Ливерпулю» около 10 млн евро, чтобы Трент сыграл на КЧМ. «Мадрид» также покроет зарплату игрока за июнь и июль

«Реал» заплатит «Ливерпулю», чтобы получить Трента Александера-Арнолда до КЧМ.

Защитник сегодня перешел в мадридский клуб на правах свободного агента. Он подписал контракт на 6 лет.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо , «Реал» заплатит «Ливерпулю» около 10 миллионов евро, чтобы Трент принял участие в клубном чемпионате мира в составе мадридского клуба, так как срок контракта игрока с мерсисайдцами истечет только 1 июля, а турнир в США стартует 15 июня.

В рамках соглашения «Реал » также покроет зарплату футболиста за июнь и июль.