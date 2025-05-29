Газзаев о Карпине в «Динамо»: «Какой у него опыт побед в больших турнирах? Где титулы? Если речь о чемпионстве, то возникают вопросы»

Валерий Газзаев скептически оценил возможный приход Валерия Карпина в «Динамо».

«Вообще, на мой взгляд, на первое место будут претендовать четыре команды – «Краснодар», «Зенит », ЦСКА и «Спартак ».

Почему в моем списке нет «Динамо»? Не до конца понимаю решения клубного руководства пригласить на тренерский пост Валерия Карпина . Какие цели ставят бело-голубые? Если речь идет исключительно о чемпионстве, то возникают вопросы.

При всем уважении к Валерию Георгиевичу, какой у него за плечами опыт побед в больших турнирах? Где титулы? Да, его «Ростов » в последние годы выглядел весьма симпатично, отбирал очки у лидеров. Но вы меня никогда не переубедите в одном: работа тренера – это прежде всего результат и достижения.

И второй немаловажный момент. Если «Динамо» не хочет или не может пригласить тренера, выигрывавшего титулы, то надо думать о традициях, преемственности. Романцев играл в «Спартаке», потом успешно его тренировал. Семин выступал в «Локомотиве », а позже сделал железнодорожников чемпионами страны. Семак несколько сезонов защищал цвета «Зенита». Став тренером, он шесть раз выигрывал с питерцами национальное первенство. Понимаете,я о чем я? О преемственности и традициях. Сейчас в «Динамо» решили позвать бывшего спартаковца. Ну что ж. Посмотрим, что из этого выйдет», – сказал бывший главный тренер ЦСКА.

27 мая появилась информация, что Карпин уже начал формировать свой будущий тренерский штаб в московском клубе. Официальное объявление назначении Карпина ожидается после матчей сборной России с Нигерией и Беларусью. После выхода из отпуска 17 июня «Динамо» начнет подготовку к сезону под руководством нового тренера.