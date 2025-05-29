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Газзаев о Карпине в «Динамо»: «Какой у него опыт побед в больших турнирах? Где титулы? Если речь о чемпионстве, то возникают вопросы»

Валерий Газзаев скептически оценил возможный приход Валерия Карпина в «Динамо».

«Вообще, на мой взгляд, на первое место будут претендовать четыре команды – «Краснодар», «Зенит», ЦСКА и «Спартак».

Почему в моем списке нет «Динамо»? Не до конца понимаю решения клубного руководства пригласить на тренерский пост Валерия Карпина. Какие цели ставят бело-голубые? Если речь идет исключительно о чемпионстве, то возникают вопросы.

При всем уважении к Валерию Георгиевичу, какой у него за плечами опыт побед в больших турнирах? Где титулы? Да, его «Ростов» в последние годы выглядел весьма симпатично, отбирал очки у лидеров. Но вы меня никогда не переубедите в одном: работа тренера – это прежде всего результат и достижения.

И второй немаловажный момент. Если «Динамо» не хочет или не может пригласить тренера, выигрывавшего титулы, то надо думать о традициях, преемственности. Романцев играл в «Спартаке», потом успешно его тренировал. Семин выступал в «Локомотиве», а позже сделал железнодорожников чемпионами страны. Семак несколько сезонов защищал цвета «Зенита». Став тренером, он шесть раз выигрывал с питерцами национальное первенство. Понимаете,я о чем я? О преемственности и традициях. Сейчас в «Динамо» решили позвать бывшего спартаковца. Ну что ж. Посмотрим, что из этого выйдет», – сказал бывший главный тренер ЦСКА.

27 мая появилась информация, что Карпин уже начал формировать свой будущий тренерский штаб в московском клубе. Официальное объявление назначении Карпина ожидается после матчей сборной России с Нигерией и Беларусью. После выхода из отпуска 17 июня «Динамо» начнет подготовку к сезону под руководством нового тренера.

Кто выиграет Лигу чемпионов?8080 голосов
ПСЖПСЖ
ИнтерИнтер
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoДинамо Москва
logoпремьер-лига Россия
logoВалерий Карпин
logoЗенит
logoСпартак
logoСергей Семак
logoЮрий Семин
logoСпорт-Экспресс
logoЛокомотив
logoРостов
logoВалерий Газзаев
logoОлег Романцев
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