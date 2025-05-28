Рахимов о Карпине в «Динамо»: «Будет ставить тот же футбол, что в «Ростове»: организованная, интенсивная игра с хорошими переходами. Игрокам среднего возраста сложнее перестраиваться, чем молодежи»
Рашид Рахимов оценил вероятное назначение Валерия Карпина на пост тренера «Динамо».
«Видимо, РФС не видит проблемы в совмещении работы с национальной сборной и с «Динамо». Я лично за Валеру рад. Думаю, он будет ставить в московском клубе тот же самый футбол, что ставил в «Ростове». Организованная, очень интенсивная игра с хорошими переходами.
Далее — вопрос футболистов, которые есть в «Динамо». Как они подстроятся под эту схему? Готовы ли они выполнять чрезвычайно большой объем работы? Смогут ли они перестроиться? В «Динамо» много футболистов среднего возраста, им сложнее перестраиваться, чем молодежи, которая была у Карпина в «Ростове». Посмотрим», — сказал тренер «Рубина».
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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