Рахимов о Карпине в «Динамо»: «Будет ставить тот же футбол, что в «Ростове»: организованная, интенсивная игра с хорошими переходами. Игрокам среднего возраста сложнее перестраиваться, чем молодежи»

Рашид Рахимов оценил вероятное назначение Валерия Карпина на пост тренера «Динамо».

«Видимо, РФС не видит проблемы в совмещении работы с национальной сборной и с «Динамо ». Я лично за Валеру рад. Думаю, он будет ставить в московском клубе тот же самый футбол, что ставил в «Ростове». Организованная, очень интенсивная игра с хорошими переходами.

Далее — вопрос футболистов, которые есть в «Динамо». Как они подстроятся под эту схему? Готовы ли они выполнять чрезвычайно большой объем работы? Смогут ли они перестроиться? В «Динамо» много футболистов среднего возраста, им сложнее перестраиваться, чем молодежи, которая была у Карпина в «Ростове ». Посмотрим», — сказал тренер «Рубина».