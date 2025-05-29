Точилин про «Динамо»: «Карпин поможет взять первый трофей за 30 лет. Клуб уверенно будет претендовать на высокие места»
Александр Точилин поддерживает идею назначить Валерия Карпина тренером «Динамо».
«Считаю, что с приходом Карпина «Динамо» уверенно будет претендовать на высокие места, а болельщики будут только рады такому раскладу.
Думаю, что Валерий Георгиевич поможет клубу наконец-то взять первый трофей за 30 лет. По крайней мере, я очень надеюсь на это», – сказал бывший защитник «Динамо».
Карпин и «Динамо» – все близко. Будет совмещать до снятия бана со сборной
Кто выиграет Лигу чемпионов?8034 голоса
ПСЖ
Интер
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Советский спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости