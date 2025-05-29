Точилин про «Динамо»: «Карпин поможет взять первый трофей за 30 лет. Клуб уверенно будет претендовать на высокие места»

Александр Точилин поддерживает идею назначить Валерия Карпина тренером «Динамо».

«Считаю, что с приходом Карпина «Динамо» уверенно будет претендовать на высокие места, а болельщики будут только рады такому раскладу.

Думаю, что Валерий Георгиевич поможет клубу наконец-то взять первый трофей за 30 лет. По крайней мере, я очень надеюсь на это», – сказал бывший защитник «Динамо».

Карпин и «Динамо» – все близко. Будет совмещать до снятия бана со сборной