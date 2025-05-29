Лещенко о титуле «Краснодара»: «Любовь к футболу победила деньги. Клуб заслужил этот праздник – там человеческий подход, не омраченный коммерческими отношениями»

Лев Лещенко доволен чемпионством «Краснодара».

24 мая «быки» в заключительном туре Мир РПЛ обыграли «Динамо» (3:0) и впервые в своей истории стали чемпионами России.

«Краснодар » – отчасти мои друзья. Безумно рад за Галицкого и его команду, с которой я немного общаюсь. Наконец-то они добились того, что ждали много лет.

Главное, что они заслужили этот праздник. Хотя бы потому, что там существует нормальный человеческий подход к футболу, не омраченный коммерческими отношениями. Любовь к футболу победила деньги», – сказал народный артист России и болельщик «Динамо ».