Владимир Ивич: «Очень рад чемпионству «Краснодара». Отдельные поздравления Галицкому. Он заслужил трофей»
Владимир Ивич поздравил «Краснодар» с чемпионством.
«Я очень рад успеху «Краснодара». С большинством игроков мы работали вместе на протяжении полутора лет. Я поздравляю их всех, а также тренерский штаб и работников клуба.
Все они были очень важны для этой победы. Отдельные поздравления президенту [клуба] Сергею Галицкому. Он заслужил этот трофей», — сказал тренер «Аль-Айна», ранее работавший в «Краснодаре».
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