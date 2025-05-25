Владимир Ивич: «Очень рад чемпионству «Краснодара». Отдельные поздравления Галицкому. Он заслужил трофей»

Владимир Ивич поздравил «Краснодар» с чемпионством.

«Я очень рад успеху «Краснодара ». С большинством игроков мы работали вместе на протяжении полутора лет. Я поздравляю их всех, а также тренерский штаб и работников клуба.

Все они были очень важны для этой победы. Отдельные поздравления президенту [клуба] Сергею Галицкому. Он заслужил этот трофей», — сказал тренер «Аль-Айна», ранее работавший в «Краснодаре».