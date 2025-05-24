Стоцкий о чемпионстве «Краснодара»: «Теперь Галицкому точно можно поставить памятник»
Сергей Галицкий заслуживает памятника, считает Дмитрий Стоцкий.
«Краснодар» впервые в своей истории стал чемпионом России. Клуб был основан Сергеем Галицким в 2008 году.
«Очень рад за «Краснодар»! Поздравляю команду с чемпионством.
Думаю, теперь Галицкому точно можно поставить памятник. Интрига была и в прошлом сезоне, тогда исход тоже решился в последнем матче, как и сегодня. В любом случае поздравляю «Краснодар», – сказал бывший защитник «Краснодара».
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
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