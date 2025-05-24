Стоцкий о чемпионстве «Краснодара»: «Теперь Галицкому точно можно поставить памятник»

Сергей Галицкий заслуживает памятника, считает Дмитрий Стоцкий.

«Краснодар » впервые в своей истории стал чемпионом России. Клуб был основан Сергеем Галицким в 2008 году.

«Очень рад за «Краснодар»! Поздравляю команду с чемпионством.

Думаю, теперь Галицкому точно можно поставить памятник. Интрига была и в прошлом сезоне, тогда исход тоже решился в последнем матче, как и сегодня. В любом случае поздравляю «Краснодар», – сказал бывший защитник «Краснодара».