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Стоцкий о чемпионстве «Краснодара»: «Теперь Галицкому точно можно поставить памятник»

Сергей Галицкий заслуживает памятника, считает Дмитрий Стоцкий.

«Краснодар» впервые в своей истории стал чемпионом России. Клуб был основан Сергеем Галицким в 2008 году. 

«Очень рад за «Краснодар»! Поздравляю команду с чемпионством.

Думаю, теперь Галицкому точно можно поставить памятник. Интрига была и в прошлом сезоне, тогда исход тоже решился в последнем матче, как и сегодня. В любом случае поздравляю «Краснодар», – сказал бывший защитник «Краснодара». 

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
logoКраснодар
logoСергей Галицкий
logoпремьер-лига Россия
logoДмитрий Стоцкий
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