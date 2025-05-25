Орлов о титуле «Краснодара»: «Двойная победа – в городе закрыт аэропорт, но «быки» все превозмогли. Это говорит о духе, который идет от Галицкого»

Геннадий Орлов оценил работу Мурада Мусаева после чемпионства «Краснодара».

«Мусаев? Не все же верили, что у него получится. Молодой специалист... Хватит ли ему авторитета, харизмы? Хватило.

Я вам уже как-то говорил, что в нашем проекте «Футбольная столица» Валерий Газзаев , Юрий Семин и Валерий Непомнящий определяют лучшего тренера месяца. Так вот за тур до конца чемпионата стало понятно, что лучшим тренером сезона признают именно наставника «Краснодара».

И это при том, что у команды практически не было скамейки! Фактически один запасной, который выходил и мог усилить игру. Кривцов.

И еще один важный момент, о котором говорил Мусаев . В Краснодаре закрыт аэропорт. Вы представляете, как команда целый сезон перемещалась? Какая тяжелая логистика. Но «быки» с такой обоймой и трудностями все это превозмогли. Двойная победа! Это говорит о духе «Краснодара ». Который, уверен, идет от владельца – Галицкого», – сказал комментатор Геннадий Орлов.