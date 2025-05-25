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Орлов о титуле «Краснодара»: «Двойная победа – в городе закрыт аэропорт, но «быки» все превозмогли. Это говорит о духе, который идет от Галицкого»

Геннадий Орлов оценил работу Мурада Мусаева после чемпионства «Краснодара».

«Мусаев? Не все же верили, что у него получится. Молодой специалист... Хватит ли ему авторитета, харизмы? Хватило.

Я вам уже как-то говорил, что в нашем проекте «Футбольная столица» Валерий Газзаев, Юрий Семин и Валерий Непомнящий определяют лучшего тренера месяца. Так вот за тур до конца чемпионата стало понятно, что лучшим тренером сезона признают именно наставника «Краснодара».

И это при том, что у команды практически не было скамейки! Фактически один запасной, который выходил и мог усилить игру. Кривцов.

И еще один важный момент, о котором говорил Мусаев. В Краснодаре закрыт аэропорт. Вы представляете, как команда целый сезон перемещалась? Какая тяжелая логистика. Но «быки» с такой обоймой и трудностями все это превозмогли. Двойная победа! Это говорит о духе «Краснодара». Который, уверен, идет от владельца – Галицкого», – сказал комментатор Геннадий Орлов.

«Краснодар» – чемпион. Вы рады?57543 голоса
Да 🤩Краснодар
Нет 😢Зенит
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoКраснодар
logoпремьер-лига Россия
logoНикита Кривцов
logoВалерий Непомнящий
logoВалерий Газзаев
психология
logoЮрий Семин
logoГеннадий Орлов
logoСпорт-Экспресс
logoСергей Галицкий
logoМурад Мусаев
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