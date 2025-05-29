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Газзаев о чемпионстве «Краснодара»: «Ни копейки не потратили на трансферы зимой. В Мусаеве сомневались, но я понимал, что у него есть определенный багаж»

Валерий Газзаев оценил победу «Краснодара» в Мир РПЛ.

«Рад за Сергея Галицкого. Человек столько всего хорошего сделал для российского футбола! Создал с нуля клуб, построил стадион, его академия – одна из лучших в стране. И вот она – долгожданная награда!

Кто-то сомневался в Мураде Мусаеве, говорил, что ему может не хватить харизмы. Но я понимал, что у этого специалиста есть определенный багаж. В прошлом сезоне он, сменив Ивича, едва не стал чемпионом. Все тогда решилось в последнем туре.

Галицкий ничего не поменял, дал Мусаеву время, еще один шанс. И вот вам результат. «Краснодар» выглядел очень сбалансированно на всей длинной дистанции чемпионата. Никто не выпадал из игрового рисунка.

Мусаев быстро стабилизировал состав. А стабильность состава – это априори стабильность результата. И заметьте: зимой клуб не потратил ни рубля на трансферы! Ни копейки. Никого не приобрел.

Это к вопросу о том, когда тренеры постоянно говорят, что им не хватает футболистов, нужна ротация и так далее... Разговоры в пользу бедных!

Мусаев всем доказал обратное. Есть обойма – есть стабильный результат», – сказал бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев.

Ринат Билялетдинов о том, что Мусаев – «нефутбольный человек»: «Согласен с Мостовым. Если тренер не может показать, чему он хочет научить, у футболистов это вызывает ироничные улыбки»

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ПСЖПСЖ
ИнтерИнтер
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoКраснодар
logoпремьер-лига Россия
logoСергей Галицкий
logoВалерий Газзаев
logoМурад Мусаев
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