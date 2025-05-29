  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Црвена Звезда» предлагала за Тикнизяна 1,3 млн евро + 0,7 млн бонусами при достижениях в ЛЧ. «Локо» хотел получить гарантированные 2 млн («РБ Спорт»)
9

«Црвена Звезда» предлагала за Тикнизяна 1,3 млн евро + 0,7 млн бонусами при достижениях в ЛЧ. «Локо» хотел получить гарантированные 2 млн («РБ Спорт»)

«Црвена Звезда» предложила за Наира Тикнизяна 1,3 млн евро и бонусы.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» отклонил предложение по трансферу защитника на 2 млн евро.

По информации «РБ Спорт», к 1,3 млн сербы были готовы прописать 0,7 млн бонусом в случае достижений в Лиге чемпионов. «Локо» же хотел бы получить гарантированные 2 млн евро.

У Тикнизяна остался год контракта с железнодорожниками, зимой игрок может вести переговоры с другими клубами, а с лета 2026 года станет свободным агентом.

Вместе с тем вероятность сделки с «Црвеной Звездой», несмотря на текущие недоговоренности, все равно оценивается как высокая.

Кто выиграет Лигу чемпионов?8072 голоса
ПСЖПСЖ
ИнтерИнтер
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
logoНаир Тикнизян
возможные трансферы
logoпремьер-лига Россия
logoЛокомотив
деньги
logoЦрвена Звезда
logoвысшая лига Сербия
logoЛига чемпионов УЕФА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Црвена Звезда» предложила 2 млн евро с учетом бонусов за Тикнизяна. Это не устроило «Локомотив», переговоры продолжаются
2928 мая, 22:38
Сперцян и Тикнизян отказали «Ноа». Армянский клуб хочет усилиться перед ЛЧ (Metaratings)
3828 мая, 03:57
Переговоры о переходе Тикнизяна в «Црвену Звезду» из «Локомотива» – на финальной стадии («Mash на спорте»)
4827 мая, 14:15
«Црвена Звезда» готовит предложение по Тикнизяну. «Локомотив» хочет 2 млн евро, игрок готов перейти (Metaratings)
5925 мая, 18:24
Главные новости
Митрофанов о странах, препятствующих снятию санкций с российских команд: «Украина наиболее активна. Против – немного»
810 минут назад
Слот предложил Виртцу роль «десятки» в «Ливерпуле», в «Баварии» ее пришлось бы делить с Мусиалой. Разговоры с тренерами стали фактором для Флориана (Кристиан Фальк)
114 минут назад
Антони интересен «Байеру». Тен Хаг работал с вингером в «МЮ» и «Аяксе»
2428 минут назад
«ПСЖ» идет на квадрупл и выглядит фаворитом в игре с «Интером»
522 минуты назадРеклама
Макелеле вспомнил, что Калу должен был бить решающий пенальти в финале ЛЧ-2008, но Терри взял мяч: «Саломон был лучшим пенальтистом. Джон заплакал бы, если бы ему сказали не бить»
329 минут назад
Лига чемпионов. Финал. «ПСЖ» против «Интера». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
14430 минут назад
Два болельщика «ПСЖ» нарисовали логотип клуба на карте, пробежавшись по улицам Парижа. Фанаты преодолели 45,54 км за 3 часа и 44 минуты
548 минут назадФото
Мостовой о Мусаеве: «Играют-то футболисты, а не тренер. Если ты такой всемогущий, приди в команду с 15-го места и сделай ее чемпионом. Тогда первый прибегу и расцелую»
112сегодня, 10:17
Генсек РФС о ситуации со стыками: «Нас подвели. Это проблема, которую создали «Химки». Они взяли на себя обязательства, не рассчитав возможности»
21сегодня, 10:15
РФС наложил на «Крылья» ограничения на покупку игроков: «Сначала должны что‑то продать, потом купить. Они могут брать футболистов бесплатно»
8сегодня, 09:55
Ко всем новостям
Последние новости
Трушечкин и Нагучев прокомментируют Суперфинал Кубка России между ЦСКА и «Ростовом»
1350 минут назад
Вернер вернулся в «Лейпциг» после аренды в «Тоттенхэме». Форстер, Регилон и Уайтмэн покинули лондонский клуб из-за завершения контрактов
7сегодня, 10:07
LEON Вторая лига А. «Динамо» Владивосток сыграло вничью с «Калугой», «Авангард» против «Текстильщика»
сегодня, 10:01Live
Федотов не будет болеть за ЦСКА в Суперфинале Кубка: «Буду в нейтральном статусе – за красивый и результативный футбол»
11сегодня, 09:39
Пол Инс: «Грустно от того, где находится «МЮ». У игроков в наши дни нет психологической устойчивости. Когда я играл, мы анализировали новичков: «Достаточно ли он хорош, чтобы играть за нас?»
3сегодня, 08:59
Николо Барелла: «Интер» постарается не остаться без трофеев после такого сезона»
1сегодня, 08:58
«Барса» хочет провести Кубок Гампера на «Камп Ноу» в августе, чтобы протестировать обновленный стадион. Матч могут посетить 25 тысяч зрителей
25сегодня, 08:30
МЛС. «Интер Майами» Месси примет «Коламбус», «Атланта» Миранчука в гостях у «Нью-Йорк Ред Буллс», «Канзас Сити» Шапи сыграет с «Хьюстоном»
1сегодня, 07:56
Лаутаро: «Я уже выигрывал большие трофеи, но Лиги чемпионов в моей коллекции нет. «Интер» хочет сыграть идеальный матч и вернуть титул в Милан»
2сегодня, 07:44
«Если Химки» закроются, буду сожалеть об этом. И для футболистов, и болельщиков это будет трагедия». Тукманов о подмосковном клубе
30сегодня, 07:28