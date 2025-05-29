«Црвена Звезда» предложила 2 млн евро с учетом бонусов за Тикнизяна. Это не устроило «Локомотив», переговоры продолжаются
«Локомотив» отклонил предложение «Црвены Звезды» по Наиру Тикнизяну.
По информации «Чемпионата», сербский клуб предлагал 2 миллиона евро с учетом бонусов за трансфер 26-летнего защитника. Это не устроило железнодорожников. Переговоры продолжаются.
Ранее футболист заявил, что хочет покинуть «Локомотив».
В минувшем сезоне Мир РПЛ Тикнизян провел 23 матча и забил 2 гола. Его статистика – здесь.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
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