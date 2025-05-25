«Црвена Звезда» готовит предложение по Тикнизяну. «Локомотив» хочет 2 млн евро, игрок готов перейти (Metaratings)

Наир Тикнизян может перейти в «Црвену Звезду».

Сербский клуб готовит официальное предложение по трансферу 26-летнего защитника «Локомотива », сообщает Metaratings.

По данным источника, железнодорожники готовы отпустить футболиста за два миллиона евро. Отмечается, что сам Тикнизян в разговоре с сербской стороной выразил желание перейти в «Црвену ».

В текущем сезоне Мир РПЛ Тикнизян провел 23 матча и забил 2 гола. Защитник ранее заявил, что хочет покинуть «Локомотив» : «Я себя чувствую последним говном и хочу перемен».