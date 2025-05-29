Талалаев об Осинькине: «Крылья» стали узнаваемой командой. Он привил им романтичный, быстрый, взрывной, резкий футбол»

Андрей Талалаев оценил работу Игоря Осинькина в «Крыльях Советов».

Самарцы не стали продлевать контракт с тренером по решению сторон.

«Самое главное, что он привил «Крыльям » узнаваемый футбол. Романтичный, быстрый, взрывной, резкий футбол. «Крылья» стали узнаваемой командой.

Да, у них не было глобальных успехов. Да, это команда‑середняк, но серьезный середняк. Пусть даже они иногда боролись за выживание», – сказал тренер «Балтики».