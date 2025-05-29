Талалаев об Осинькине: «Крылья» стали узнаваемой командой. Он привил им романтичный, быстрый, взрывной, резкий футбол»
Андрей Талалаев оценил работу Игоря Осинькина в «Крыльях Советов».
Самарцы не стали продлевать контракт с тренером по решению сторон.
«Самое главное, что он привил «Крыльям» узнаваемый футбол. Романтичный, быстрый, взрывной, резкий футбол. «Крылья» стали узнаваемой командой.
Да, у них не было глобальных успехов. Да, это команда‑середняк, но серьезный середняк. Пусть даже они иногда боролись за выживание», – сказал тренер «Балтики».
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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