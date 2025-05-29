Осинькин, Федотов, Сторожук или Бердыев могут возглавить «Ахмат». К ответному матчу с «Уралом» команду подготовит штаб Ташуева (Иван Карпов)

Сразу четыре тренера претендуют на работу в «Ахмате».

После поражения от «Урала » (1:2) в первом стыковом матче Серей Ташуев ушел с поста главного тренера клуба.

По информации инсайдера Ивана Карпова, грозненский клуб могут возглавить Александр Сторожук , Курбан Бердыев , Игорь Осинькин или Владимир Федотов .

Отмечается, что новый тренер приступит к работе после стыков с «Уралом». К ответному матчу команду будет готовить тренерский штаб Ташуева.

Ташуев про уход из «Ахмата» после 1-го стыкового матча: «Я взял команду на 16‑м месте, сумел поднять ее, качественно провели весну, но результат такой. Надо за него отвечать»