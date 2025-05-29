Осинькин, Федотов, Сторожук или Бердыев могут возглавить «Ахмат». К ответному матчу с «Уралом» команду подготовит штаб Ташуева (Иван Карпов)
Сразу четыре тренера претендуют на работу в «Ахмате».
После поражения от «Урала» (1:2) в первом стыковом матче Серей Ташуев ушел с поста главного тренера клуба.
По информации инсайдера Ивана Карпова, грозненский клуб могут возглавить Александр Сторожук, Курбан Бердыев, Игорь Осинькин или Владимир Федотов.
Отмечается, что новый тренер приступит к работе после стыков с «Уралом». К ответному матчу команду будет готовить тренерский штаб Ташуева.
Ташуев про уход из «Ахмата» после 1-го стыкового матча: «Я взял команду на 16‑м месте, сумел поднять ее, качественно провели весну, но результат такой. Надо за него отвечать»
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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