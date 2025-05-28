Осинькин о работе в «Крыльях»: «Эти пять лет – определенный венец, пик моей карьеры. Мы не изменяли себе и своему стилю»

Игорь Осинькин подвел итоги своей работы в «Крыльях Советов».

Накануне тренер покинул клуб в связи с истечением срока контракта. В прошедшем сезоне Мир РПЛ самарцы заняли в таблице 10-е место.

«Хочу отметить, что самарская земля – это земля, где уже много времени я провел из моей сознательной жизни. Это пик моей спортивной карьеры, конечно, такое не забудется никогда.

Эти пять лет – определенный венец. Благодарю клуб за возможность реализовать свои планы. Болельщики всегда были с нами, помогали нам в трудные моменты. Мы не изменяли себе, своему стилю и следовали своим принципам, своей игре.

Для меня это пять самых важных лет в спортивной биографии. От всего тренерского штаба спасибо всем, кто нам помогал в работе, в формировании команды», – сказал Осинькин .

Сообщалось , что Осинькин возглавит «Химки».