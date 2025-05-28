Осинькин о работе в «Крыльях»: «Эти пять лет – определенный венец, пик моей карьеры. Мы не изменяли себе и своему стилю»
Игорь Осинькин подвел итоги своей работы в «Крыльях Советов».
Накануне тренер покинул клуб в связи с истечением срока контракта. В прошедшем сезоне Мир РПЛ самарцы заняли в таблице 10-е место.
«Хочу отметить, что самарская земля – это земля, где уже много времени я провел из моей сознательной жизни. Это пик моей спортивной карьеры, конечно, такое не забудется никогда.
Эти пять лет – определенный венец. Благодарю клуб за возможность реализовать свои планы. Болельщики всегда были с нами, помогали нам в трудные моменты. Мы не изменяли себе, своему стилю и следовали своим принципам, своей игре.
Для меня это пять самых важных лет в спортивной биографии. От всего тренерского штаба спасибо всем, кто нам помогал в работе, в формировании команды», – сказал Осинькин.
Сообщалось, что Осинькин возглавит «Химки».
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: телеграм-канал «Крыльев Советов»
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