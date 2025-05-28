Орлов о Карпине в «Зените»: «Исключено. Он не популярен в Петербурге, в том числе у руководства. Это связано с характером, со «Спартаком», со всем прочим»
Геннадий Орлов заявил, что в «Зените» не обсуждали кандидатуру Валерия Карпина.
– Вас позабавили слухи про Карпина в «Зените»?
– Карпин в «Зените» – это исключено.
– Из-за того, что спартаковец?
– Из-за того, что Карпин (смеется)! Он не популярен в Петербурге, и в том числе у руководства.
Точно знаю, что никогда этот вопрос даже не обсуждался. А это связано и с его характером, и со «Спартаком», и со всем прочим, – сказал футбольный комментатор.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
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