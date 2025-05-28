Вахания «с большой долей вероятности» перейдет в «Динамо». Решающий фактор – назначение Карпина («РБ Спорт»)
«Динамо» претендует на подписание Ильи Вахании.
По информации «РБ Спорт», защитник «Ростова» перейдет в московский клуб «с большой долей вероятности». «Динамо» уже провело переговоры с окружением Вахании – ключевым фактором стала договоренность бело-голубых с Валерием Карпиным о назначении на пост главного тренера.
В нынешнем сезоне Вахания провел 28 матчей за «Ростов» в Мир РПЛ, отметившись одной голевой передачей. Подробная статистика 24-летнего защитника доступна здесь.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
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