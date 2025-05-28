Вахания «с большой долей вероятности» перейдет в «Динамо». Решающий фактор – назначение Карпина («РБ Спорт»)

«Динамо» претендует на подписание Ильи Вахании.

По информации «РБ Спорт», защитник «Ростова » перейдет в московский клуб «с большой долей вероятности». «Динамо » уже провело переговоры с окружением Вахании – ключевым фактором стала договоренность бело-голубых с Валерием Карпиным о назначении на пост главного тренера.

В нынешнем сезоне Вахания провел 28 матчей за «Ростов» в Мир РПЛ , отметившись одной голевой передачей. Подробная статистика 24-летнего защитника доступна здесь .